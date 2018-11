Familienunternehmen Endlich mal abschalten – so gelingt's!

Auch weil sich die Prioritäten der jüngeren Generationen verändert haben?

In Deutschland war es lange Tradition, dass Kinder ihren Eltern in den Betrieb folgen. Deshalb haben wir überhaupt noch so viele Familienunternehmen. Doch das ändert sich gerade. Wir bemerken inzwischen, dass die Bereitschaft zur Nachfolge nachlässt.



Woran liegt das?

Zum einen leben wir im Zeitalter der Individualisten. Da wollen viele Unternehmerkinder etwas eigenes aufbauen und gründen lieber ein Start-up in Berlin, als den Stanzmaschinenhersteller des Großvaters in Bückeburg zu übernehmen. Die Work-Life-Balance spielt aber auch eine Rolle. Wenn die Kinder miterlebt haben, dass sich die Eltern für ihr Unternehmen aufgeopfert haben, entscheiden sie sich häufiger gegen eine operative Rolle in der Firma. Es kommt immer darauf an, welches Bild die Eltern ihren Kindern vom Unternehmertum vermittelt haben: Erzählen sie am Abendbrottisch, dass sie gerade wieder ein neues Patent angemeldet haben oder schimpfen sie über Kunden, die stets zu spät zahlen?