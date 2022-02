Fast 4000 Euro dazu verdienen Arbeiten in der Frührente – lohnt sich das?

Während all jene, die regulär in Rente gehen, so viel arbeiten dürfen, wie sie möchten, mindert der Staat bei gut verdienenden Frührentnern die Bezüge deutlich. Das Einkommen, das über dem Freibetrag liegt, wird zu 40 Prozent von der Rente abgezogen. Die Deutsche Rentenversicherung gibt dafür das Beispiel von Rentnerin Heidi. Sie bezieht pro Monat eine vorgezogene Altersrente in Höhe von 900 Euro und einen Verdienst von 1400 Euro. Das Einkommen summiert sich im Jahr auf 16.800 Euro. Davon wird der Freibetrag abgezogen und das Ganze durch zwölf geteilt. Diese 875 Euro werden zu 40 Prozent (also 350 Euro) auf Heidis Rente angerechnet. Ihr bleiben deshalb statt 900 Euro nur noch 550 Euro Teilrente pro Monat.