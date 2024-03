Feedback Wie Sie als Chef mit Kritik umgehen sollten

Für den Berater deshalb zentral: ehrliches Interesse an den Meinungen in der Belegschaft. Anders entstehe keine Kultur, in der es in Ordnung – ja sogar gewünscht – sei, die eigene Meinung zu äußern. Und zwar ohne Angst. Und dazu gehören eben auch ständige Aufforderungen wie: „Gebt uns Feedback, sprecht an, was euch an uns und unserem Führungsstil stört. Schreibt Mails, ruft uns an!“