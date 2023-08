Fehlende Bewerber Karriere bei der Bundeswehr: Wen sucht die Truppe?

Die Bundeswehr rüstet auf. Doch auch in der Landesverteidigung herrscht Fachkräftemangel: Immer weniger Menschen wollen zur Bundeswehr. Die Truppe setzt im Kampf dagegen nicht nur auf die selbst fortgebildeten Soldaten. Sie will auch Talente von außen für sich gewinnen. Hochschulabsolventen der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) stehen dabei besonders hoch im Kurs, berichtet ein Sprecher der Bundeswehr in Köln: „In den letzten Jahren der Bedarf an MINT-Einstellungen in allen Bereichen stetig gestiegen.“