Ferien und Feiertage So erholen Sie sich im Urlaub am besten

Wo fühlen sich Menschen am wohlsten? Wissenschaftler von der britischen University of Exeter sind dieser Frage nachgegangen. Dazu befragten sie mehr als 1000 Personen, die innerhalb von England umgezogen waren. Das Ergebnis: Wer in eine grünere Region gezogen war, fühlte sich danach signifikant besser. Auch die Urlaubsforschung zeigt, dass Aufenthalte in der Natur besonders erholsam sind.



Lesen Sie auch: So viel Geld geben die Deutschen für den Urlaub aus



Eine grüne Umgebung scheint allerdings noch nicht das Optimum zu sein. In einer weiteren britischen Untersuchung sollten mehr als 20.000 Menschen per Smartphone Fragen zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort und zu ihrem Gefühlszustand beantworten. Demnach waren Menschen in der Nähe eines Meeres am glücklichsten. Auf einer 100-Punkte-Skala schnitten Küstengebiete im Schnitt etwa sechs Punkte besser ab als städtische Räume. In den Bergen oder im Heideland waren die Teilnehmer durchschnittlich nur um rund drei Punkte glücklicher als in der Stadt. Auch die Temperatur spielt eine Rolle: Warmes Klima scheint die Erholung tendenziell zu begünstigen.