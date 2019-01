Flexible Arbeitgeber gesucht Dafür sollte 2019 niemand mehr kämpfen müssen

Und noch ein Männerfall: Der hochqualifizierte Betriebswirt Anfang dreißig, Alleinverdiener einer vierköpfigen Familie, der seine Firma verlassen will. Doch die lässt ihn nicht. Der Kniff: Für einen Neuanfang in einem anderen Bundesland bräuchte er eine kürzere Kündigungsfrist. Doch statt den Wechselwilligen zu unterstützen, kettet das Unternehmen ihn an sich, die Motivation ist im Keller: Was soll dabei noch herauskommen? Unterdessen hagelt es Absagen der anderen Unternehmen, die ihn zwar einstellen würden – aber bitte nicht erst in sechs oder acht Monaten.