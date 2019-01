Flexible Arbeitgeber gesucht Dafür sollte 2019 niemand mehr kämpfen müssen

Machen Sie es möglich, dass notfalls mal Kinder mitgebracht werden können (separater Raum und Spielecke), organisieren Sie bei Bedarf Babysitter für das Teamevent am Abend und spendieren Sie Ihren Mitarbeitern Kaffee, Obst oder einen Teil ihres Mittagessens. Ermöglichen Sie Sabbaticals und andere Auszeiten und seien Sie nicht genervt, wenn jemand eine Kur beantragt. Wenn Sie all das oben genannte beherzigen, werden auch weniger Mitarbeiter die Kur brauchen.



Was davon dauerhaft im Unternehmen Schule machen kann, können Sie später eruieren.