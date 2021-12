Fluch oder Segen? Das Dauer-Homeoffice: Wo es immer noch hakt

Zwar zeigten die ersten beiden Befragungswellen schon, dass das Homeoffice im Vergleich zum Büro durchaus Vorteile bietet, vor allem bei der Produktivität und der Flexibilität. Habich allerdings strotz nicht vor Optimismus. Nicht in diesen Tagen. „Bald zwei Jahre nach dem Ausbruch der Pandemie haben viele Unternehmen noch keine Vision, wie sie die kulturellen Veränderungen durch das Homeoffice gestalten wollen“, sagt er dann. Den fehlenden sozialen Austausch etwa. Denn aus den Befragungen weiß Habich, dass nur rund die Hälfte der Befragten ihren Arbeitgebern attestieren, einen wirklichen Plan für die zukünftigen Arbeitsprozesse zu haben. „Das sind kaum mehr als bei unserer ersten Befragung, die nun mehr als ein Jahr zurückliegt“, sagt Habich. Eine Erkenntnis, die in eine denkbar ungünstige Zeit fällt. Vor wenigen Wochen erst schlitterten zahlreiche Unternehmen in die vierte Coronawelle und somit in die nächste Homeofficewelle, in der sie die Beschäftigten wieder notdürftig nach Hause beordern mussten. Seit Ende November ist die Homeoffice-Pflicht wieder in Kraft, die besagt, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten Homeoffice ermöglichen müssen, wenn keine betrieblichen Gründe dagegensprechen. Die Beschäftigten wiederum haben sich daran zu halten, wenn sie denn zu Hause arbeiten können.