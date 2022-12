Formalitäten und Humor Fünf Dinge, die Expats im deutschen Job-Alltag überraschen

Auch Kerli Saar aus Estland war darüber in ihrer Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bundestag überrascht: „Da hatten Kollegen seit Jahren miteinander zu tun und siezten sich immer noch.“ Die 34-Jährige ist heute in Berlin Marketing-Managerin bei Tuum, einem Technologieanbieter für Banken und Fintechs. In dem Start-up geht es zu wie in ihrer Heimat: „Dort wird jeder geduzt, mit dem man zusammenarbeitet.“ So ist es auch bei Iga Kuczaj, Senior-Werkzeug-Ingenieurin beim Biotechkonzern Qiagen. Auch in der operativen Zentrale in Hilden bei Düsseldorf duzen sich die Mitarbeiter des Unternehmens – nicht nur am Sitz im niederländischen Venlo, erzählt die Polin.