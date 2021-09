Fragen & Antworten Sind Sie geimpft? Eine heikle Frage am Arbeitsplatz

In Österreich dürfen Arbeitgeber unter bestimmten Umständen den Impfstatus von Arbeitnehmern abfragen. So können laut Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) Arbeitgeber dann nach dem Impfstatus fragen, „wenn der Gesetzgeber das Betreten der Arbeitsstätte nur bei Vorliegen eines negativen Covid-19-Tests erlaubt“. Das gilt etwa für Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime oder Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe. Auch in anderen Fällen ist in Österreich eine Abfrage des Impfstatus durch den Arbeitgeber möglich. Entscheidend dafür sei eine „Interessenabwägung“. „Dabei muss zwischen dem Recht auf Privatleben bzw. dem Persönlichkeitsschutz und der Berücksichtigung legitimer Interessen zur Vermeidung der Gefährdung anderer und der Aufrechterhaltung des Betriebes abgewogen werden“, heißt es von der WKÖ.



In der Schweiz wird derzeit noch diskutiert, ob Arbeitgeber den Impfstatus der Angestellten einsehen dürfen. Ende August hat der Schweizer Bundesrat einen Vorschlag vorgelegt, wonach der Arbeitgeber befugt sein soll, Angestellte explizit nach deren Impfstatus zu fragen. Begründet wird dieser Schritt mit der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers einschließlich Gesundheitsschutz gegenüber den Angestellten. Ob und wann der Vorschlag umgesetzt wird, ist noch unklar. Kritiker des Vorschlags befürchten laut Schweizer Medien eine Ungleichbehandlungen am Arbeitsplatz. Befürworter des Vorschlags stellen die Rechtssicherheit heraus, die diese Regelung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer bringen würde.