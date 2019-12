Frauen in der Tech-Branche „Frauen müssen zeigen, was sie können“

Haben es Frauen in der Tech-Branche schwerer als anderswo?

Ja, aber ich sehe eine positive Entwicklung. Ich freue mich, dass im IT-Team von Nebenan.de mittlerweile mehr als ein Drittel Frauen arbeiten. Wir können aber meines Erachtens nicht erwarten, dass sich von heute auf morgen alles schlagartig ändert. Viele Strukturen und Verhältnisse sind gewachsen, auch wenn gerade die Start-up-Szene sehr dynamisch ist.



Wirklich? Gründerinnen aber sind in Deutschland nach wie vor deutlich seltener als Gründer.

Weil wir alle mit einer gewissen Erziehung und auch gewissen Stereotypen groß geworden sind. Vieles, was in Unternehmen passiert, kann man Männern noch nicht einmal vorwerfen, sondern läuft unterbewusst ab. Aber es führt zu einer strukturellen Benachteiligung von Frauen: Weil viele Chefs eben immer noch nicht bewusst nach ihnen schauen. Daher sind wir Frauen auch gefordert, weiter Aufklärungs- und Entwicklungsarbeit zu leisten.



Früher hieß es oft, Frauen würden nicht so intensiv netzwerken wie Männer – als ein Grund für die geringere Zahl von Aufsteigerinnen. Mittlerweile gibt es aber insbesondere in Berlin diverse Frauen-Netzwerke. Was haben die bewirkt?

Das kann ich persönlich, ehrlich gesagt, schlecht einschätzen, weil ich selbst nicht sehr stark in diesen Netzwerken aktiv bin – das ist eben vor allem eine Zeitfrage. Was aber dadurch bewirkt wird, ist ganz klar: Das Thema Gleichberechtigung gelangt in die Öffentlichkeit, Frauen werden sichtbar und bekommen eine Stimme. Dadurch werden wiederum mehr Frauen zu Panels eingeladen, wo sie ihr Knowhow zeigen können. Daher halte ich solche Netzwerke vor allem dann für wichtig, wenn sie sich darauf konzentrieren, das Können der jeweiligen Frau herauszustellen – und nicht nur die Tatsache, dass sie eine Frau ist.