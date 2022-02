Frauenquote „Mehr Kreativität, Frauen zu verdrängen statt sie zu fördern“

Zur Kreativität soll es bei Deutz gehört haben, dass im Aufsichtsrat diskutiert wurde, einen der vier männlichen Vorstände zu einem Generalbevollmächtigten zu machen, damit man nicht mehr unter die Quotenregel falle. Sehen Sie solche Tricks häufiger?

Es gibt diese Tricks, klar. Aber sie sind meist nicht so gut dokumentiert wie in diesem Fall. Es gibt auch börsennotierte Unternehmen, häufig Familienunternehmen, die gar nicht an die Frauenquote in Vorständen gebunden sind, weil sie für den Vorstand eine eigene Management AG gegründet haben.



