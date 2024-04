Freiberufler-Report Die Stimmung unter Freelancern trübt sich leicht – aber Frauen verdienen mehr

von Jannik Deters 22. April 2024

Bild: imago images, WirtschaftsWoche

Zwei Euro mehr pro Stunde – und kaum noch ein Gender-Pay-Gap: Diese sieben Grafiken zeigen, dass es Selbstständigen auch in der aktuell schwierigen Zeit recht gut geht. Und in welchen Bereichen am meisten verdient wird.