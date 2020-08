Freizeit Keine Zeit für Hobbys? Doch!

In einem Artikel des Wissenschaftsmagazins „Nature“, der sich mit der Freizeitgestaltung von überarbeiteten Wissenschaftlern beschäftigte, erklärte ein Biologe der Universität Oregon, dass er sich jede Woche gewisse Zeiten in seinem Kalender freihalte, auch wenn er noch nicht wisse, was genau er mit seiner Freizeit anfange. Eine Ozean-Forscherin gab an, lästige Arbeiten wie Wäsche waschen oder Einkaufen unter der Woche zu erledigen, damit das Wochenende für ihr Hobby reserviert sei. Dann baut sie Tiere aus Lego statt die geologische Geschichte der Ozeane zu erforschen. „Das Blocken von Zeit für sich, ist der erste Schritt tatsächlich regelmäßig außerhalb des Jobs aktiv zu sein“, sagt auch Arbeitspsychologin Binnewies, die den Sonntag fest fürs Basteln und Nähen reserviert hat.