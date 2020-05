Freizeit richtig nutzen So machen Sie das Beste aus der Mittagspause

Wer beim Mittagessen regelmäßig berufliche E-Mails beantwortet oder ein Briefing liest, könnte meinen, dass das nicht besonders anstrengend ist. Aber erholsam ist es eben auch nicht. Klingt einfach, muss aber häufig erst einmal verinnerlicht werden: In der Mittagspause sollte auch das Diensthandy ausgeschaltet und vom Büro in die Kaffeeküche oder die Kantine gewechselt werden. Erholung setzt einen Tapetenwechsel voraus, vor allem bei Menschen, die ansonsten kaum vom Schreibtisch wegkommen. Wer die Pause an seinem Arbeitsplatz verbringt, signalisiert Kollegen außerdem, dass man für Fragen ansprechbar ist.