Dass die Bewegung nicht von selbst in Gang kommt, liegt auch daran, dass Wohnungs-, Verkehrs- und Regionalpolitiker zu wenig miteinander reden. Diejenigen, die Bauland in kleinen Orten genehmigen, fühlen sich nicht zuständig für das Verkehrschaos in den Innenstädten, die Planer von Bahnstrecken lassen sich nicht davon leiten, welche Kaufkraft junge Familien in ausgestorbene Dörfer bringen könnten. Vor allem gehen sie das Problem nicht von der Ursache her an: Nur wenn die Arbeitssituation es zulässt, denken Menschen überhaupt darüber nach, in Orte zu ziehen, die außerhalb der vertretbaren täglichen Pendelentfernung in die Zentren liegen. Oder sich Fahrten zu sparen, um die öffentliche Infrastruktur zu entlasten.



Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung hat kürzlich eine Studie über einen zarten Gegentrend veröffentlicht: In „urbanen Dörfern“ leben Städter, die ihren Lebensstil in die Provinz exportieren und ihr Geld oft als Digitalnomaden verdienen. Gäbe es mehr von ihnen, würde die Lebensqualität vieler Menschen steigen.