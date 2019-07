Wie unterschiedlich die Sorgen und Bedürfnisse von größeren und kleineren Familien sind, lässt sich in zahlreichen Studien von Familienforschern nachlesen: Eltern mit ein oder zwei Kindern wollen häufig ähnlich leben wie in ihren Single-Jahren. Sie bleiben auch mit Nachwuchs in großen Städten, wohnen häufiger zur Miete, erwirtschaften zwei Einkommen – und wünschen sich von Staat und Arbeitgebern möglichst gute Betreuungsangebote. Unternehmen also, die eine gute Betriebskita haben, nicht nur Müttern, sondern auch Vätern flexible Beschäftigungsmodelle anbieten und Teamsitzungen nicht ohne Not in den zweiten Teil des Nachmittags verlegen, haben gute Chancen, hoch qualifizierte Arbeitskräfte mit ein oder zwei Kindern oder Kinderwunsch an sich zu binden.