Friends & Family: Mehr als ein bisschen Sponsoring

In Deutschland ist dieses Engagement selten. Alba-Chef Eric Schweitzer, der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, ist eine der wenigen Ausnahmen: Der von seinem Unternehmen finanzierte Basketballverein Alba Berlin arbeitet eng mit den 39 Grund- und 17 Oberschulen in der Stadt zusammen – vom Verein finanzierte Jugendtrainer kommen in die Schulen und bieten AGs am Nachmittag an. Der Bedarf an solchen Initiativen ist enorm, schließlich fehlen allerorts Lehrer und Erzieher – und an Ressourcen, um für Nachmittage und Ferientage gute Angebote zu machen. Der von 2025 an geltende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen wird mit dem bisher eingestellten Personal ganz sicher nicht gelingen.