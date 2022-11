Frieren im Büro „Selbst 20 Grad sind schon ziemlich frisch“

Beide Experten haben dabei Beschäftigte im Blick, die längere Zeit hochkonzentriert im Sitzen arbeiten müssen und ihren Kreislauf nicht spontan durch kurzes Umhergehen in Schwung bringen können. Bux verweist als Beispiel auf Fluglotsen. Wem über einen längeren Zeitraum hinweg kalt sei, könne bei der Feinmotorik Probleme bekommen. Auch die Reaktionsschnelligkeit kann laut dem Arbeitsschutzexperten leiden. Bei Einsatzkräften, wie etwa der Feuerwehr, sei es deshalb denkbar, dass sie nach längerer Zeit in einem kühlen Raum eine gewisse Zeit brauchen, um wieder richtig in Gang zu kommen. „Es kann auch ein Sicherheitsproblem sein“, warnt er deshalb.



Hinzu kommt der Umstand, dass Menschen Temperaturen sehr unterschiedlich wahrnehmen. „Aus der Forschung wissen wir, dass Geschlecht und Alter sowie das Körpergewicht einen Einfluss haben“, erklärt Wahl-Wachendorf. „Ältere und weibliche und sehr schlanke Beschäftigte sind kälteempfindlicher. Daneben gibt es eine persönliche Komfortzone.“ Die beginnt bei einigen Menschen laut Bux schon unter 20 Grad. „Andere fühlen sich erst bei 22, 23 Grad so wirklich wohl.“