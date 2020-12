Gefährliche Englisch-Tücken Fehler im Business-Englisch: So meistern Sie den Call mit englischsprachigen Kollegen

In den vielen Jahren, in denen ich mich mit unserer Lieblingsfremdsprache beschäftige, habe ich immer wieder dasselbe Problem beobachtet – over many years I have been observing the same issue again and again: Unsere tatsächlichen Kenntnisse bleiben hinter den Erwartungen zurück – they fall short of/lag behind our own expectations. Erwartungen, die wir selbst wecken und nicht zuletzt auch an uns selbst stellen: dass alles von alleine fließt.