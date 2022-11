Gegängelte Mitarbeiter „Schlechte oder miese Chefs fahren solche Taktiken“

In den sozialen Netzwerken berichten Beschäftigte über subtile Strategien von Arbeitgebern, die Mitarbeiter an den Rand drängen, ihnen keine Projekte mehr zuteilen, keine Wertschätzung zeigen. Was es damit auf sich hat, wie sich Beschäftigte wehren können und warum nun so viel darüber gesprochen wird, erklärt Rechtsanwältin Fiona Schönbohm.