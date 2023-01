Gehälterüberblick Welche Branchen am besten zahlen

Chancen und Risiken

Fachkräftemangel bei steigender Systemkomplexität wird ein zunehmendes Problem werden. Unternehmen müssen Konzepte finden, wie sie Talente gewinnen und halten können. Die Verschmelzung von Kernprozessen des Unternehmens mit interner und externer Kommunikation bietet Chancen für mehr Transparenz. Geschäftspartner und Verbraucher sollen immer mehr Informationen in Echtzeit erhalten über den Stand ihrer Aufträge. In Zeiten des Fachkräftemangels sind die Zeiten für Einsteiger und Jobwechsler sowohl in der Telekommunikationsbranche als auch bei IT-Dienstleistern oder in IT-Abteilungen aussichtsreich. Kaum eine andere Branche bietet so viel Jobsicherheit.



