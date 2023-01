Gehälterüberblick: Welche Branchen am besten zahlen

Lage der Branche

Beschleunigt durch die Pandemie und ihre Folgen befinden sich das Gesundheitswesen im Wandel. Die Defizite sind ans Tageslicht gekommen. Daraus resultieren vor allem Fragen zu Versorgungssicherheit und Optimierung der Produktion für die Pharma- und Biotechunternehmen. Aber auch das Fallpauschalensystem und die angespannte Lage beim Personal sind steter Stoff einer gesellschaftlichen Diskussion. Die Personalengpässe in den Klinken in der Pflege verschärfen sich durch die generalistische Pflegeausbildung, die es examinierten Fachkräften ermöglicht, in der Alten- und Krankenpflege zu arbeiten. Viele Fachkräfte wandern ab in die besser bezahlte Krankenpflege. Zum anderen haben viele Fachkräfte die Branche verlassen.