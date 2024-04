Gehalt „In den Unternehmen macht sich eine Vollkaskomentalität breit“

Also mit klaren Ansagen zu mehr Leistung. Was können Arbeitgeber noch tun, wenn die Leistung der Mitarbeiter zu wünschen übriglässt?

Die Führungskräfte müssen vor allem Vorbilder sein. Chefs, die sich immer die schwierigsten Kunden vorknöpfen, sind Vorbilder. Oder diejenigen, die runter in die Produktion kommen, weil sie verstehen wollen, was in der Fertigung genau passiert. Aber was genauso wichtig ist: Wir müssen herausragende Leistung auch herausragend belohnen.