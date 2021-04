Gehalt Mit Anfang 50 ist das Maximum erreicht

Eine Erkenntnis, die nicht nur auf Deutschland zutrifft. Eine ähnliche Auswertung des US-amerikanischen Anbieters für Gehaltssoftware Payscale aus dem Jahr 2019 zeigt, dass auch in den USA in den Fünfzigern das Maximum erreicht ist. Und noch eine Parallele ist erkennbar: Sowohl in den USA als auch hierzulande steigt das Gehalt von Frauen schon mit knapp über 40 nicht mehr. Laut Stepstone erreichen Frauen in Deutschland schon mit 41 Jahren ihr Maximalgehalt. Bei Männern steigt es bis zu einem Alter von 52 Jahren an.