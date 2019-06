Gehalts-Check Die zehn bestbezahlten Jobs in Deutschland

Platz eins: Oberärzte

Oberärzte sind die Spitzenreiter. Sie beziehen in Deutschland derzeit mit rund 115.317 Euro im Jahr das höchste Einkommen unter den Fachkräften.

Neben den bestbezahlten Berufen gibt die Studie auch Auskunft über die Berufe mit dem geringsten Bruttogehalt. So verdienen Küchenhilfen, Kellner und Friseure weniger als 25.000 Euro im Jahr. Wer sein Einkommen steigern möchte, für den bietet sich ein Jobwechsel in ein größeres Unternehmen an. Denn aus der Studie geht hervor, dass sich das Gehalt auch an der Unternehmensgröße orientiert. So verdienen Beschäftige in kleinen Unternehmen mit weniger als 21 Mitarbeitern circa 32.853 Euro, während Arbeitnehmer in großen Firmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern 55.486 Euro Gehalt gezahlt bekommen.

