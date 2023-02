Gehaltsentwicklung Diese Grafik zeigt, in welchen Jobs sich Berufserfahrung besonders auszahlt

„Grundsätzlich sind die Gehaltssteigerungen in Berufsgruppen, in denen viele Akademiker arbeiten, höher als in jenen mit hoher Ausbildungsquote“, analysiert Stepstone. Das bestätigt auch eine aktuelle Auswertung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die ergibt, dass Uniabsolventen langfristig Karrierevorteile gegenüber Absolventen anderer Hochschulen haben. Ab einem Alter von 35 Jahren gehe die Einkommensschere immer weiter auf, heißt es dort. „Personen mit universitären Abschlüssen haben einen deutlichen Vorteil bei der Lohnentwicklung im Erwerbsverlauf“, so Studienautor Hans Dietrich.