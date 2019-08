Gehaltsentwicklung Mit 60 sind alle Millionäre – theoretisch

Nun verläuft kein Erwerbsleben so konstant – wenige fangen mit 20 an zu arbeiten, hinzu kommen mögliche Aufstiege von Fach- in Führungspositionen und zurück, familienbedingte Unterbrechungen, Teilzeitphasen, Arbeitslosigkeit und mehr. Gehalt.de hat mithilfe einiger Szenarien versucht, zu verdeutlichen, welche Werdegänge zu einem höheren Lebenseinkommen führen und welche nicht. So steht ein KfZ-Mechatroniker, der mit 30 seinen Meister macht und mit 40 zum Meister mit Personalverantwortung befördert wird, am Ende seines Berufslebens mit 2,5 Millionen verdienten Euro da. Ein Geselle dagegen, der nie seinen Meister gemacht und nie eine höhere Position erlangt hat, verdient fast eine Million weniger, bis er 60 ist.



Ein Controller, der stetig aufsteigt, mit 40 Jahren eine leitende Position erlangt und dann als Führungskraft in ein Großunternehmen wechselt, verdient im Modell insgesamt fast 3,6 Millionen Euro. Ein Controller, der nur die ersten zwei Karriereschritte gemacht hat – von der Junior- auf die Intermediate- und dann auf die Senior-Stelle – erreicht bis zum 60. Geburtstag lediglich rund 2,4 Millionen Euro.