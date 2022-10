Gehaltsreport 2022 So viel Geld verdienen Beschäftigte in der Pharmabranche

Tatsächlich zeigen sich in diesem Jahr in der Pharmabranche lediglich bei einer Jobgruppe deutliche Steigerungen: Die ITler verdienen mehr. Schließlich sind Programmierer und Softwareentwickler knapp. In jeder Branche. Im vergangenen Jahr stieg die Anzahl der offenen Stellen in der IT um zwölf Prozent auf 96.000 Stellen, zeigen Zahlen des Branchenverbands Bitkom. Und so lockt die Pharmabranche die Softwareexperten immerhin mit einem Prozent mehr Zielgehalt bei den erfahrenen Managern und die jungen Akademiker sogar mit einem Plus von drei Prozent.



