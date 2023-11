Gehaltsreport 2023 Diese Gehälter zahlen die Maschinenbauer

Im Maschinenbau sind die Gehälter der erfahrenen Führungskräfte und der Beschäftigten im Mittelmanagement im Vergleich zum Vorjahr zweistellig gestiegen – so sehr wie in keiner anderen Branche, die Korn Ferry untersucht hat. Im Median lag das Gehalt samt Boni, wenn die vereinbarten Ziele vollständig erreicht wurden, bei 140.047 Euro. Akademische Berufseinsteiger und Facharbeiter in leitenden Funktionen verdienten im Mittel hingegen 85.768 Euro – nur drei Prozent mehr als im Vorjahr. Dass die Gehälter der erfahrenen Führungskräfte vergleichsweise stark gestiegen sind, liegt für Christine Seibel, Vergütungsexpertin bei Korn Ferry, auch an mäßigen Erhöhungen in den Vorjahren: „Im Maschinenbau wurde in den vergangenen Jahren vor allem beim Mittelmanagement eingespart. Die Gehaltserhöhungen sind niedrig ausgefallen. Abteilungen wurden zusammengelegt, Führungskräfte entlassen. Diese Entwicklungen werden in diesem Jahr wieder ausgeglichen.“