Gehaltsreport 2023 So viel können Sie in der Chemiebranche verdienen

Gegen diesen Lohn kommen selbst Beschäftigte der Öl- und Gasindustrie nicht an. 125.000 Euro verdienen mittleres Management und erfahrene Experten in Chemieunternehmen. So hoch ist das Mediangehalt für diese Gruppe, das die Personalberatung Korn Ferry in ihrem aktuellen Gehaltsreport exklusiv für die WirtschaftsWoche ermittelt hat.