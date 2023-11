Gehaltsreport 2023 So viel verdienen Sie in der Pharmaindustrie

Seibel hat dafür jedoch eine Erklärung: Nicht jeder IT-Job werde gleich gut bezahlt. Die Besonderheit: „In Pharmaunternehmen werden eher Netzwerkadministratoren und Supportmitarbeiter gesucht. Hochspezialisierte Entwickler oder Sicherheitsexperten sind nur in kleiner Zahl angestellt.“ In der Autobranche oder im Maschinenbau sei das ganz anders, weil „die Produkte mittlerweile fast zur Hälfte aus IT bestehen“.



Lesen Sie auch: So viel können Sie in der Autoindustrie verdienen



Die Geschäfte der bekannten deutschen Pharmakonzerne wie Biontech und Merck laufen zwar solide, aber alles andere als blendend. Merck legte im dritten Quartal im herkömmlichen Pharmageschäft dank der Geschäfte mit Krebsmedikamenten zu. Das Darmstädter Unternehmen leidet aber im Life-Science-Bereich, der Produkte für die Pharmaforschung und Arzneimittelherstellung anbietet, unter einer rückläufigen Nachfrage nach dem Corona-Boom der Vorjahre.