Gehaltsreport So viel Geld verdienen Beschäftigte in der Chemiebranche

Das Paket gilt für 1900 Betriebe. Und auch für Führungskräfte in der Chemieindustrie, die als eine der am besten zahlenden Branchen in Deutschland gilt, sieht es gut aus. Das zeigt auch der große Gehaltsreport, den die Personalberatung Korn Ferry exklusiv für die WirtschaftsWoche erstellt hat. Das Gehalt von Führungskräften liegt im Mittel bei 138.195 Euro (inklusive Boni) – ein Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. In manchen Bereichen, etwa dem Personalwesen, ging es für Führungskräfte sogar um sieben Prozent nach oben. Berufseinsteiger mit akademischem Abschluss und Facharbeiter in leitenden Funktionen kamen im Mittel über alle Abteilungen hinweg auf 81.559 Euro (inklusive Boni). Sie profitieren vor allem vom Fachkräftemangel: In der IT beispielsweise zogen die Gehälter für Einsteiger mit Hochschulabschluss und Facharbeiter in leitenden Positionen im vergangenen Jahr sogar um 14 Prozent an, im Bereich Personal immer noch um elf Prozent.