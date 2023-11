Gehaltsreport So viel können Sie in der Autoindustrie verdienen

So gut wie gar nicht entwickeln sich aktuell die Grundgehälter im Bereich Marketing. Sie verharren auf einem im Branchenvergleich niedrigen Niveau. Auch die akademischen Berufseinsteiger und Facharbeiter in leitender Funktion können sowohl in der Qualitätssicherung und in der IT kein Plus verzeichnen. Zumindest in der IT sind die Grundgehälter aber überdurchschnittlich.



