Gehaltsreport So viel verdienen Beschäftigte im Maschinenbau

Bei den Berufsgruppen zeigen sich seit Jahren einige Trends, wie Christine Seibel, Vergütungsexpertin bei Korn Ferry, beobachtet: „Die Linienfunktionen“, sagt Seibel, „sind bei den Gehaltsniveaus normalerweise am stabilsten“. Linienfunktionen meint Berufe in der Produktion, dem Vertrieb oder dem Ingenieurwesen. „Also alles, was direkt mit dem Geschäft zu tun hat“, sagt Seibel. Ihre Erklärung für diese Entwicklung: „Läuft es im Unternehmen gut, erhalten sie einen kleinen Bonus. Läuft es schlecht, wird an diesen Stellen selten gespart, da diese Mitarbeitenden kritisch für den weiteren Erfolg sind.“



Lesen Sie mehr: Der große Gehaltsreport 2022 zeigt, wo es die besten Löhne gibt