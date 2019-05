Gehaltsvergleich Wo Chefs nur 42.000 Euro verdienen

Bei der Höhe des Gehalts kommt es dabei allerdings stark auf die Größe und Art des Unternehmens an, wie eine weitere Zahl verdeutlicht: Die Spitzenverdiener in der Gastronomie bekommen im Schnitt 138.500 Euro pro Jahr. Die Spitzen-Gastronomen sind freilich auch in anderen Dimensionen unterwegs. Als Geschäftsführer in Hotels und Gaststätten sind sie für mindestens 1000 Mitarbeiter verantwortlich.



„Je größer das Unternehmen, desto komplexer die Organisationsstrukturen“, sagt Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de. „Die Anforderungen an die Geschäftsleitung steigt und damit auch das Gehalt.“