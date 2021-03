Gehaltsverhandlung „Viele Frauen denken, ihre Leistung sei selbstverständlich und würde kein Gehaltsplus rechtfertigen“

Also das Gehalt, das sie fordern wollen?

Ja, aber nicht nur. Es geht auch um nicht monetäre Ziele, wie zusätzlichen Urlaub, bezahlte Weiterbildungen, technische Ausstattung, mehr Homeoffice – letztlich alles, was Sie sich von Ihrem Arbeitgeber wünschen. Das kann auch dann funktionieren, wenn es dem Unternehmen finanziell gerade nicht so gut geht. Eine Fortbildung oder mehr Urlaubstage zu finanzieren, kann für den Arbeitgeber in so einer Situation einfacher sein.