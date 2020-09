Gehaltsverhandlung Wenn die Kollegen über den Lohn bestimmen

Und das läuft bei Berlin Consulting so: Jeder Mitarbeiter erhält sein jährliches Grundgehalt, dass er mit seinen Kollegen verhandeln kann. Was am Ende des Jahres als Gewinn übrig bleibt, wird zum Großteil an die Belegschaft ausgeschüttet. Gewähren die Kollegen also ein Gehaltsplus, schmälern sie damit gleichzeitig ihren eigenen Bonus am Jahresende. „So stellen wir sicher, dass jeder zum Wohle der Firma handelt“, sagt Olavarria. Die Mitarbeiter müssten abwägen zwischen der Motivation der Kollegen und dem eigenen Verdienst, müssten bewerten, wie wichtig der Beitrag des Einzelnen zum großen Ganzen sei. Dabei spielen viele Kriterien eine Rolle, die jeder unterschiedlich bewertet: Erfahrung. Umsätze. Schleppt der Berater selbst neue Mandate an oder arbeitet er die Projekte nur ab? Wie flexibel ist jemand einsetzbar?