Gehaltsverhandlungen „Mitarbeiter können immer etwas rausholen“

Das ist schon relativ viel Vorbereitung. Was ist denn für die Stufen vier und fünf nötig?

Stufe vier ist dann die detaillierte Vorbereitung: Die macht nach meiner Erfahrung 80 Prozent des Verhandlungserfolgs aus. Dabei geht es neben den Erfolgsgeschichten zum einen um einen Plan B: Was mache ich, wenn ich meine Forderung nicht bekomme? Wie viele Anläufe nehme ich? Ab wann schaue ich mich nach Alternativen um? Gerade den Plan B sollten Angestellte auch schriftlich festhalten. Und zum anderen geht es um die drei magischen Zahlen: das Traumgehalt, meine Minimumgrenze und einen Bereich dazwischen, in welchem man über das Angebot noch einmal nachdenkt.

In Stufe fünf geht es dann darum alles Vorherige in einem Gehaltsverhandlungsskript zusammenzufassen. Damit bringt der Mitarbeiter Struktur in das Gespräch. Was sage ich wann? Wann bringe ich meine Gehaltsforderungen an? Und wie reagiere ich, wenn Gegenwind kommt? Dieses Skript sollte man auch ruhig vorher üben, sich mental darauf vorbereiten und sich selbst in eine selbstbewusste Haltung bringen. Das geht zum Beispiel mit Musik, Meditation oder Power Poses.