Geld, Erfüllung, Kollegen Die 5 Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit

Nachteile:

Als Angestellter sucht man sich seine Kollegen nicht aus. Und das ist auch gut so. Denn auf diese Weise gerät man mit Menschen in Kontakt, die man im Privatleben nie kennengelernt hätte. Kollegen erweitern den Horizont und sind die ultimativen Verbündeten. Niemand sonst weiß so exakt, womit man einen Großteil seines Lebens verbringt, versteht Insiderwitze und kann die berufliche Leistung tatsächlich wertschätzen. In einem Unternehmen findet man Mentoren und kann seinerseits Wissen weitergeben. All das fehlt dem Alleinkämpfer häufig im Alltag.