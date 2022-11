Geld ist wichtiger als Spaß Wie die Inflation die Prioritäten der Generation Z verschiebt

In der Befragung zeigte sich weiterhin, dass die besonders jungen Vertreter der Generation Z noch mehr Wert auf Geld legen: Bei den Studenten und Studentinnen gaben etwas mehr als die Hälfte der Befragten an, dass sie Geld motiviere. Fragten die Forscher hingegen junge Schülerinnen und Auszubildende, so nannten 64 und 63 Prozent der Befragten Geld als motivierenden Faktor. Außerdem zeigte sich in Bezug auf den Jobwechsel ein eindeutiger Trend. Danach gefragt, was die wichtigsten Argumente für die junge Generation wären, den Job zu wechseln, antworteten mehr als zwei Drittel der Befragten (65 Prozent) mit „mehr Geld“. Das Gehalt ist auch hier mit großem Abstand das wichtigste Argument. Ein Drittel würde für eine bessere Work-Life-Balance wechseln, 30 Prozent für eine bessere Arbeitsplatzatmosphäre und 29 Prozent für bessere Aufstiegsmöglichkeiten im Unternehmen. Unter den Schülern, also den jüngsten Befragten, gaben sogar 76 Prozent an, dass ein Jobwechsel für sie in Frage kommt, wenn sie mehr verdienen. Zum Vergleich: Dieser Aussage stimmten nur 54 Prozent der Auszubildenden und 69 Prozent der Studenten zu.