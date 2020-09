Gender Pay Gap Wie groß ist die Lohnlücke wirklich?

Am extremsten zeigt sich dies in Branchen, in denen Mitarbeiter einen hohen variablen Gehaltsanteil erhalten, wie bei Versicherungen, Banken oder anderen Finanzdienstleistern. Im Alter zwischen 25 und 27 Jahren arbeiten dort beide Geschlechter über 90 Prozent in Vollzeit, entsprechend verdienen sie das Gleiche. Im Alter von 34 Jahren arbeitet ein Drittel der Frauen nur noch in Teilzeit und erhält 25 Prozent weniger Gehalt. Es bräuchte also Anreize, mehr für eine geschlechtergerechte Arbeitswelt zu tun. Zudem belohnt es das derzeitige Ehegattensplitting noch immer, wenn die Ehefrau zu Hause bleibt. Denn bisher müssen Frauen bereits auf den ersten verdienten Euro den maximalen marginalen Steuersatz ihres Ehepartners zahlen. Sie entrichten daher im Durchschnitt einen höheren Anteil ihres Einkommens an Steuern. Die Männer hingegen müssen durch das Ehegattensplitting weniger Steuern abtreten.