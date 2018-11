Genderdebatte Frauen Ende 20 – ein Einstellungsrisiko?

Zudem lässt sich vieles aus den Lebensläufen herauslesen. Sehr gute Noten oder viele Praktika lassen auf Ehrgeiz und Zielstrebigkeit schließen. Und darauf, dass Frauen Karriere wichtig ist.



Hat die Bewerberin an einer teuren Privatuniversität studiert, kann man davon ausgehen, dass sie dieses Geld durch Arbeit erst einmal wieder hereinholen möchte, bevor sie an die Familienplanung denkt; oder dass sie schnell wieder zurückkommt, nachdem sie ein Baby bekommen hat. Gerade bei diesen Frauen ist es auch sehr wahrscheinlich, dass sie in Vollzeit wiederkommen und dem Unternehmen als gut eingearbeitete Arbeitskräfte erneut zur Verfügung stehen werden.