Genderdebatte in der VWL „Frauen sollten nicht so schnell aufgeben!“

Sehen Sie gar keine Fortschritte?

Doch. Als ich vor einigen Jahren in den Verein für Socialpolitik eingetreten bin, dachte ich am Anfang, ich wäre im falschen Film: Man traf da fast nur ältere Herren. Das hat sich mittlerweile gewandelt. Im Hochschulbereich gibt es Fortschritte bei den so genannten strukturierten Doktorandenprogrammen, die sich an das angelsächsische PhD-System anlehnen; da sind Männer und Frauen oft in gleicher Zahl vertreten. Mein Wunsch: Frauen in der Ökonomie brauchen einen längeren Atem - und sollten nicht so schnell aufgeben! Und Männer sollten auch mal umziehen wegen des Berufs ihrer Frau.