Generation Gähn Der Schlafdrang der Generation Z

Anders als in ostasiatischen Ländern oder - zumindest früher - in einigen Regionen Südeuropas, fehle es in Deutschland jedoch an einer Mittagsschlafkultur. „Das deutsche Schimpfwort Penner gibt es so in keiner anderen Sprache“, sagt Walter, der hier einen dringenden Mentalitätswechsel fordert - und bereits erkennt. Immer mehr Unternehmen richteten Rückzugsräume für ihre Mitarbeiter ein oder sogar explizite Schlafräume. „Wenn die jüngere Generation das nun verstärkt einfordert, könnte sich dieser Trend noch beschleunigen“, sagt Walter, der immerhin eine Vermutung darüber hat, warum sich die Jugend so sehr fürs Nickerchen begeistern kann: Insgesamt sei bei der nachwachsenden Generation das Bewusstsein für gesunde Ernährung und Lebensweise deutlich ausgeprägter, da gehöre ein guter Schlaf eben dazu.