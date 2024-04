Generationenkonflikt am Arbeitsplatz So kommt die (schüchterne) Generation Z ins Gespräch

Die junge Generation am Arbeitsplatz hat demnach vor allem Sorgen, sich dabei zu blamieren. Auch die Unsicherheit, wie man am besten ein Gespräch eröffnet, steht dem Generationenaustausch im Wege. Dabei könnten diese Ängste oft unbegründet sein, denn in der Umfrage gibt rund ein Drittel der Älteren an, die jüngeren Kollegen wüssten mehr als sie selbst.