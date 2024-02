Gerichtsurteil Bewertungsportal Kununu muss bei Bedarf Klarnamen teilen

„Den Beschluss des Oberlandesgericht Hamburg halten wir für abwegig und falsch“, schreibt Kununu-CEO Nina Zimmermann in einem Statement. Die Anonymität der Nutzer sei oberste Priorität der Plattform. Kununu selbst sei in dem Verfahren nicht angehört worden, moniert die Geschäftsführerin. „Daher werden wir die Entscheidung des OLG Hamburgs in einem Hauptverfahren überprüfen lassen.“



