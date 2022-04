Geschäftsreisen Diese Grafiken zeigen, was sich Firmen das Comeback der Dienstreisen kosten lassen

Spendesk hat Antworten von 3500 kleinen und mittelständischen Unternehmen in Europa mit insgesamt mehr als 80.000 Mitarbeitern ausgewertet. Aus den Grafiken dazu lässt sich herauslesen, wie viel die Firmen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien in, während und jetzt, am (vermeintlichen) Ende der Pandemie, ausgegeben haben – und wofür.