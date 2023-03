Geschlechter-Diskriminierung „Die Gerichte in Großbritannien setzen ganz andere Maßstäbe an“

WirtschaftsWoche: Frau Walter, wie ungewöhnlich ist es, dass es zu so einem Hauptverfahren und dann – nach sieben Jahren – zu einer so hohen Schadensersatzsumme kommt?

Kristina Walter: Für deutsche Verhältnisse ist das sehr ungewöhnlich. Die Hürden sind hoch. Für Großbritannien und den angloamerikanischen Bereich ist es weniger ungewöhnlich. Dabei muss man in beiden Rechtsräumen zwischen materiellen und immateriellen Schäden unterscheiden. Bei materiellen geht es meistens um Geld, also etwa den entgangenen Verdienst aufgrund einer Geschlechterdiskriminierung. Der immaterielle Schaden bezieht sich auf die Persönlichkeitsrechtsverletzung, die damit einhergeht.