Geschwisterposition Werden Erstgeborene eher Führungskräfte? Das sagt die Forschung

Die Annahme, Letztgeborene seien Rebellen, wurde beispielsweise 2019 durch ein Forscherteam und drei große Datenanalysen widerlegt. „Die These, dass die Dynamik in der Familie, die wiederum durch die Geburtsreihenfolge geprägt sein könnte, die Risikobereitschaft beeinflusst, scheint durchaus intuitiv und plausibel“, sagte Ralph Hertwig, Direktor des Forschungsbereichs Adaptive Rationalität am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und Mitautor der Studie. Doch weder in Umfragen, noch in Versuchen, noch in Stichproben historischer und risikoaffiner Persönlichkeiten, ließen sich Hinweise für die Annahme finden.